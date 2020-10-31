"حرب" بين نادين الراسي وهبة نور

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يستكمل أبطال مسلسل “نسونجي بالحلال” تصوير العمل في بيروت والذي يضم باقة من الممثلين نذكر منهم زياد برجي، نادين الراسي، هبة نور، هشام حداد، محمد خير الجراح، أنجو ريحان وغيرهم.

عن أجواء التصوير، أكد المخرج نبيل لبّس أن الأجواء بين نادين الراسي وهبة نور أكثر من رائعة وذلك في تصريح لـ “اي تي بالعربي”. وأضاف “لبّس” نافيًا بطريقة غير مباشرة الأخبار التي تم تداولها عن خلاف بين نادين وهبة في الكواليس. وأشار أن اللقطات التي جمعتهما مميزة جدًا ورائعة “ومهضمومين كتير مع بعض”. ولفت أنه لم يتوقع أن تنشأ هذه الصداقة اللافتة بين نادين وهبة أثناء التصوير فهما دائمًا مع بعضهما.

وكشف “لبّس” أن المشاهدين سيرون في الحلقات الأولى حربًا بين نادين وهبة، هذه الحرب ستشتد بينهما الى درجة تدفع بزياد برجي أن يتخذ القرار بالزواج مرة ثالثة.

يجسد زياد برجي شخصية المحامي الجذاب والذي يحاول بأسلوبه الخاص أن يقنع زوجته الأولى والثانية أي نادين الراسي وهبة نور بالزواج للمرة الثالثة. في المقابل تحاول كل من نادين وهبة الحصول على قلب زياد كي يمنعاه من الزواج مجددًا، لكن الأخير لن يقتنع ويتزوج مرة ثالثة.

أما الممثلة أنجو ريحان تلعب دور شقيقة زياد برجي وزوجة هشام حداد في المسلسل. من جهته يلعب الممثل محمد خير الجراح يلعب دور الصديق المقرب لزياد برجي وكاتم أسراره والجميع يخاف منه بسبب قربه من برجي.

نذكر أن المسلسل فكرة المخرج السّوري أسامة الحمد، تأليف زهير قنوع، توقيع المخرج اللبناني نبيل لبّس، المنتج الفنّي حمادة جمال الدّين من إنتاج شركتَي “غولدن” لاين و”أي سي ميديا”، اما تيتر المسلسل سيغنيه زياد برجي.