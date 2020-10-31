بالصور - هكذا باتت الندوب في وجه نادين نسيب نجيم من دون مكياج وتعديل

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لها - فاجأت الممثلة نادين نسيب نجيم متابعيها على تطبيق انستغرام بصور لوجهها من دون مكياج أو أي تعديل، ومن دون استخدام الفيلتر الجديد الخاص بها، لتظهر حجم اصابتها بانفجار مرفأ بيروت.

ونشرت المجمة اللبنانية الصور الأوضح والأقرب لوجهها دون إستخدام أي تعديلات عبر تقنية الفوتوشوب أو الفيلتر، وظهرت بعض الندوب الواضحة على خدها وشفتها، والتي تحتاج الى استمرار العلاج لتختفي أكثر مع الوقت.

وعبرت نادين عن تصالحها مع نفسها وقبولها لما أصابها من التفجير من خلال تعليقها، قائلةً: "الحمدالله على كل شيء، بشكرك يا رب على كل النعم".

وتابعت "حبيت شارك معكم فرحتي لأنه فخورة بكل شي صار وقطع بحياتي حتى المشاكل والمطبات كانت افادة وقوة وعزيمة وإضافة بحياتي وشخصيتي لأنني اؤمن ان كل شيء من الله جميل.. إنّ مع العسر يسرا".

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور ونالت اعجاب الآلاف منهم، وأكدوا انها لا تزال جميلة والندوب لم تؤثر على شكلها، لافتين الى انها تصالحها مع نفسها يكفي لتتخلص من أثار الجروح.