فيديو طريف - نجوى كرم تطلب من ملحم زين قراءة كفّها لمعرفة خيار مشترك The Voice Senior

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لها - تتخلل حلقات برنامج The Voice Senior الكثير من المواقف الطريفة في إطار المنافسة بين المدربين للحصول على أجمل الأصوات. وهو ما حدث بعدما انتهى المشترك المغربي عبد الرحيم الصويري من الغناء واستدار إليه المدربون الأربعة، الفنانون هاني شاكر ونجوى كرم وسميرة سعيد وملحم زين.

وأشارت سميرة إلى أن الصويري مطرب معروف في بلده، وخصوصاً في أوساط مغنّي الأفراح، وأشادت بصوته قائلةً إنه موجود في كل مكان في المغرب وغنّى في كل أفراحه وإنه معروف جداً هناك وهو من الأصوات التي نفتخر بها.

كما أثنى الفنانان ملحم زين ونجوى كرم على أدائه. وفي ظل المنافسة، توجهت نجوى إلى المشترك لتقدّم له وردة فلم يكن منه إلا أن قبّل يدها وغنّى لها "كل ما بها جميل يُشتهى"... وتحدّاها زين إثر هذا قبل أن تطلب منه قراءة كفّها لمعرفة من سيختار المشترك.

يُشار إلى الفنان هاني شاكر هو أول من استدار بكرسيه لدى سماعه غناء عبد الرحيم الصويري الذي أضفى أجواء من الفرح على استديو البرنامج.