زينة الراسي ترفض عرض من تلفزيون الثورة بسخرية

A + A -

علم موقع tayyar.org من مصادر خاصة أن المسؤول في تلفزيون الثورة الياس معربس قد تواصل مع الاعلامية في قناة LBCI اللبنانية زينة الراسي، المعروفة بتقديم نشرة الطقس وبرنامج اللوتو اللبناني بالاضافة لعدّة برامج فنية وترفيهية سابقة، و عرض معربس على الراسي تقديم برنامج على تلفزيون الثورة. تفاجأت الراسي بالعرض كونها هاجمت على حسابها على تويتر عدة مرات أعمال الشغب وتسكير الطرقات التي قام بها الثوار، لكن يبدو أنهم لا يعلمون. كان جوابها على العرض هو الرفض مع استغراب كونها لا تقدّم برامج سياسية، إلا أن معربس أجابها ب "ومين قال انو بدنا اياكي لبرنامج سياسي؟"، فأجابته ساخرة وهل أنشأتم محطة ناطقة بإسم الثورة لتقدّم للناس برامج للبطخ مثلاً؟!

هكذا أنهت الراسي النقاش معها، علماً أن رفضها غير مرتبط بالموضوع السياسي فقط، بل بالانتماء لمحطة الLBCI التي تعتبرها بيتها الثاني