ريما وزياد الرحباني: نرفض رفضا تاما...

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صدر بيان تحذيري عن السيدة ريما الرحباني والسيد زياد الرحباني جاء فيه:

ان ورثة عاصي الرحباني ممثلين بزياد عاص الرحباني وريما عاصي الرحباني بعلنون رفضهم التام لقيام اي كان، حنى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، باعادة تسجيل و/او تصوير و/او تكييف و/او توزيع ايه اعمال فنية تعود للاخوين الرحباني او زياد الرحباني بدون موافقتهم، كما وانهم يحذرون من منح اية اذونات ام اجازات للغير من طرف واحد تعود لاصحاب الحقوق مجتمعين، وذلك ام في لبنان ام خارجه ومهما كانت الوسيلة او الاطار او المناسبة.

لذا اقتضى التوضيح.