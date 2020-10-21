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رسالة من الممثل يوسف حداد: عذرا من كل الاوادم واولاد البيوت...!

21
OCTOBER
2020
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كتب الممثل يوسف حداد عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاص به قائلا:

"عذرا من كل الاوادم واولاد البيوت

كل حدا سب وقلل اخلاق وشكك واتّهم زور وحط كل المشاكل والانهيار والنّهب والفشل والدّين والاحتكار والتهريب وحماية الفاسدين والسياسات المالية والاقتصادية الفاشلة الهدّامة وضرب القضاء ودورو بفخامة الرئيس وحرّض وكذّب وبيّض صفحات المجرمين........
بقلو انت...... مرتشي مستفيد متسلّق مساهم ومشارك بكل الازمة العايشينا واللي وصلنالها وسبب بعدم المحاسبة ومحاكمة اي مجرم وملاحقة المرتكبين
وبعد كلمة فخامتو اليوم لازم تنضبو وتخجلو الى الابد وتجرّبو تنعشو ضمائركم الميتة او المخدرة او المنباعة
هذا ميشال عون قائد الجيش امين الشرف والتضحية والوفاء والرئيس الانسان والاب المحب الخلوق لكل الاوادم وبس،، وامل الاصلاح وبناء وطن الحق والعدالة.
رسم خارطة طريق وحطّكم مرة جديدة قدام مسؤولياتكن فكونو رجال للوطن مش للمصلحة والمذهب والبوطة وتحمّلوها وخلصّو البلد والناس..... مع انو صعبة تتغيرو لأنو جربناكم وشفنا النتيجة.

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