ملحم زين يفضح التجار!

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في تغريدةٍ "جريئة"، بل و"ناريّة"، وفق ما وصفها ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، تطرّق الفنان ملحم زين إلى الواقع المأساوي الذي يعاني منه لبنان، في ظلّ ما يجري في الكواليس من تهريب الأدوية والمازوت.

فقد غرّد الفنان ملحم زين عبر "تويتر"، قائلًا: "تجّار الدواء عم يحتكروا الدواء، ناطرين رفع الدعم ليبيعوا بأضعاف سعره، وشركات الأدوية عم تهرّب الدوا المدعوم بلبنان ليّبيعوا برّا لبنان بعشر أضعاف"، وأضاف:"تجّار المازوت عم يحتكروا المازوت لأنه رح يرفعوا الدعم عنه ورح يزيد سعره أضعاف. الخلاصة، بدّك تبني المجتمع والإنسان أوّلاً ببلدي لبنان".