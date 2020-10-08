إرجاء البت بدعوى ضد إعلامي لبناني شهير!

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان محكمة المطبوعات برئاسة القاضية هبة عبدالله أرجأت الى 11 إذار 2021 النظر في الدعوى المقدمة من المحامي محمد زياد جعفيل في وجه الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان لعدم حضوره، وبعدما استمهلت وكيلته القانونية المحامية مايا حبلي من أجل إبراز وكالتها عنه.



يشار الى أن الدعوى جاءت على خلفية إخبار تقدم به المحامي جعفيل ضد نيشان ومحطة "الجديد" على أثر حلقة من برنامج "أنا هيك" لنيشان بثته المحطة في حزيران الماضي ورد فيها على لسان المدعى عليه،في معرض دفاعه عن القضية الأرمينية، عبارات تسيء الى دولة صديقة(تركيا) وتمس بالوحدة الوطنية وتثير النعرات العنصرية، بحسب ما ورد في نص الإخبار المقدم من المحامي جعفيل.