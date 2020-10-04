بالفيديو - نجوى كرم تلملم جراح اللبنانيين بطريقتها الخاصة

A + A -

لها - طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم أخيراً أغنية جديدة حملت اسم "بيروت"، وهي من كلمات روجيه فغالي وألحان وسام الأمير، ونالت إعجاب الآلاف من المشاهدين بعد ساعات على نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت "شمس الأغنية" في إحداث ضجة كبيرة بين اللبنانيين من خلال صوتها الحنون والكلمات المؤثرة التي حاولت من خلالها لملمة جراح الشعب اللبناني في ظل الأزمات المتكررة التي يعيشها. وحرصت نجوى على تصوير الأغنية فيديو كليب تضمن لقطات من الانفجار الذي هزّ لبنان في الرابع من آب (أغسطس) الماضي، كما سلطت الضوء على لبنان الجميل بفنانيه ومخترعيه الذين وصلوا الى العالمية من أمثال: الممثل شوشو، وفرقة الرقص الشهيرة "كركلا"، وظهرت أيضاً صورة للمخترع اللبناني حسن كامل الصباح، وللكاتب اللبناني ميخائيل نعيمة.

يُذكر أنّ مجموعة من المغنّين طرحوا في وقت سابق أغنيات وطنية عن بيروت لمواساة الشعب اللبناني، من بينهم عاصي الحلاني ويارا ورامي عياش وناصيف زيتون وصلاح الكردي وغيرهم.