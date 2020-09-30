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لها - نشرت سارة الفهد الصباح حفيدة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتهما وأرفقتها برسالة عبرت من خلالها عن حزنها الشديد بسبب وفاته.
وكتبت: "أبي طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهراً وغاب عن الدنيا أبي لقد كنت ألتجيئ لحضنك عندما تضيق بي الدنيا. أبي أنا لا أبكيك اعتراضاً فهذا أمر ربي ولكنني أبكيك شوقاً واشتياقاً".
وأضافت: "إليك أبي الحبيب، إلى قدوتي الأولى ونبراسي الذي ينير دربي، إلى من علّمني أن أصمد أمام أمواج البحر الثائرة، إلى من أعطاني بلا حدود، إلى من رفعت رأسي عالياً افتخاراً به. اشتقت لأب لن يرجع أبداً ولن يأتي مثله أحداً، إذا كانت الأمومة هي الحنان، فالأبوة هي الأمان".
وتابعت: "لو كنت أملك أن أهديك قلبي لنزعته من صدري وقدمته إليك ولو كنت أملك أن أهديك عمري لسجلت أيامي باسمك. تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنك فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".