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لها - نشرت سارة الفهد الصباح حفيدة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتهما وأرفقتها برسالة عبرت من خلالها عن حزنها الشديد بسبب وفاته.

وكتبت: "أبي طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهراً وغاب عن الدنيا أبي لقد كنت ألتجيئ لحضنك عندما تضيق بي الدنيا. أبي أنا لا أبكيك اعتراضاً فهذا أمر ربي ولكنني أبكيك شوقاً واشتياقاً".

وأضافت: "إليك أبي الحبيب، إلى قدوتي الأولى ونبراسي الذي ينير دربي، إلى من علّمني أن أصمد أمام أمواج البحر الثائرة، إلى من أعطاني بلا حدود، إلى من رفعت رأسي عالياً افتخاراً به. اشتقت لأب لن يرجع أبداً ولن يأتي مثله أحداً، إذا كانت الأمومة هي الحنان، فالأبوة هي الأمان".

وتابعت: "لو كنت أملك أن أهديك قلبي لنزعته من صدري وقدمته إليك ولو كنت أملك أن أهديك عمري لسجلت أيامي باسمك. تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنك فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".