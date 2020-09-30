بالفيديو - توقعات كارمن شماس لشهر تشرين: حرب وحوادث خطيرة..!

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أطلقت عالمة الفلم كارمن شماس توقعاتها العامة لشهر تشرين الأول المقبل، إليكم أبرزها:

شهر تشرين الأول ليس غامضًا لكنه يحمل بعض المعطيات الفلكية

هناك فترات حاسمة نوعًا ما تكملة لما حدث أو ما بدأ في آخر شهر أيلول

بداية حرب أو مناوشات وهناك احتمال أن يكون هناك مصالحة بين أرمينينا واذربيجان أو تهدئة.

بداية الشهر هناك الكثير من التصعيد الفلكي يبدأ من الأول من تشرين الأول إلى الرابع منه، وهذه فترة ساخنة عسكريًا قد تشمل الكثير من الإحتمالات.

اغتيالات عالمية

حرب قوية أو تحركات عسكرية مهمة

تشتد الفترة الصعبة من 6 تشرين الأول إلى العاشر منه، وهناك الكثير من الأعطال التقنية في العالم.

مواصلات النقل تهتز

الطبيعة تتمرد ونشهد الكثير من الأعاصير

حوادث خطيرة في العالم

تحركات عسكرية وعنف بضخامة

من الثامن تشرين الأول إلى العاشر قد تحمل حروبًا، عنفًا أو اغتيالات أو مشاكل كبرى

الأرض ستهز بقوة من أول تشرين الأول حتى العاشر منه مثل أميركا أو مناطق أخرى

العالم سيرتاح قليلًا ربما من الـ 11 إلى 13، قبل الدخول بـ 14 تشرين الأول تعود الأجواء إلى التوتر والغليان العالية وقد تطول والفترة صعبة.

من 12 تشرين الأول إلى 22 هناك حزن بسبب فترة اغتيالات، قنابل وعمليات إنتحارية وحوادث قد تتعلق بإنتشار كثيف لـفيروس كورونا

ربما يواجه العالم تلوثًا في الجو أو المياه أو النفط