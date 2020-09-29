كلمات مؤثّرة وجّهها فنان لبناني إلى ولديه بعدما قررا الهجرة..

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وجه الفنان اللبناني راغب علامة، رسالة مؤثرة إلى ابنيه خالد ولؤي، بعد أن قررا في وقت سابق الهجرة من البلاد بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، وتدمير منزلهم في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

ونشر علامة عبر صفحته على "تويتر" مساء الإثنين، صورة جمعته بابنيه خالد ولؤي، قائلًا: "حبي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن.. عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا لبنان".

وأضاف: "متأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة!.. حبّوا وطنكم كما أحببتكم أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم حبّكم فوق الحدود".

وحرص عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مساندة ودعم الفنان اللبناني، حيث قال أحدهم: "الله يحميك ويخليك فوق راسهم ويرجع لبنان الحلو وترجعو كلكم ع وطنكم حب الوطن باقي بولاد الاصل وانت كافحت وماتركت شي يعتب عليك واخر واحد كنت تفكر انك تطلع من هالبلد لكن مجبر اخاك لابطل بالنهاية السلامه اولا والبلد بالقلب بترجع بس ربنا يخلصنا من زمرة هالفساد، الله يحفظكم وين ماكنتو".

وأضاف آخر: "من بداياتك وانت رائع تصحبك الابتسامه طبيعي غير متصنع .. (فيروز صوت الصباح.وديع الصافي صوت الجبل ..نجوى كرم صوت الزهر..راغب علامه صوت الابتسامه)..سوف تتحقق الأمنيات ما دامت النوايا صادقه...ندعو لكم بالتوفيق".

وتابع ثالث: "ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الرحمن.. ان شاء الله ربى يحفظهملك يارب وهما هدا وقت تعليمهم وشغلهم الله غالب مضطرين وان شاء الله ربى يرجعهملك سالمين غانمين يارب يا كريم وتشوف صغارهم وصغار صغارهم اللهم امين توا سنتين يقولولك دورلنا على عروسة يا راغب".

يذكر أن الانفجار الذي شهده مرفأ ميناء العاصمة اللبنانية بيروت في أغسطس الماضي، أدى إلى تدمير الكثير من واجهات المنازل وعدد كبير من أساسياته، ومنهم منازل لفنانين لبنانيين وسوريين، نظراً لحدوث الانفجار في وسط المدينة، حيث تعرض منزل الفنان اللبناني راغب علامة لأضرار بالغة وكبيرة، وذلك حسب ما نشره نجل الفنان، خالد علامة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

كما أظهر الفيديو حجم الأضرار التي لحقت بالمنزل الخاص بالفنان راغب علامة من دمار وخراب حيث ملأ الزجاج أرضية المنزل ولحق الأثاث تدمير تام بالإضافة إلى وجود تشققات في الحائط.