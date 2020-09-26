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بعد شهرين فقط وخاتم بملايين الدولارات.. نجمة شهيرة تفسخ خطوبتها

26
SEPTEMBER
2020
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أعلنت النجمة الأميركية ديمي لوفاتو انفصالها عن الممثل ماكس إيريك بعد نحو شهرين على إعلان خطوبتهما، حين حرصت على اظهار خاتم الخطوبة المقدَّر ثمنه بـ2.5 ميلون دولار من تصميم الصائغ الهوليوودي بيتر ماركو.

وأشار مصدر مقرّب من الثنائي إلى أنهما اتّخذا القرار الصعب من أجل التركيز على حياتهما المهنية بشكل منفصل عن بعضهما، مضيفاً: "ثمة احترام وحب متبادل بينهما، وهما يفتخران بالوقت الذي أمضياه معاً والحب الذي اشتعل في قلبيهما".

وكان إيريك قد طلب يد لوفاتو للزواج في ماليبو في 22 تموز، حيث قالت: "حين كنت طفلة كان والدي يطلق عليّ لقب شريكته الصغيرة. كان هذا أمراً غريباً. لكن بالنسبة إليّ كان منطقياً تماماً واليوم عاد هذا اللقب إلى الظهور لأنني أصبحت فعلاً شريكة أحد آخر".

وتابعت لوفاتو متوجّهة إلى خطيبها: "كنت أعرف أنني أحبك منذ اللحظة الأولى التي التقيتها فيها. ليس بوسعي أن أصف ما شعرت به. لم أشعر بأن أحداً ما يحبني من دون شروط إلى هذه الدرجة. لم تمارس أي ضغط عليّ لأكون شخصاً آخر، بل تشجعني دائماً على ان أكون أفضل ما يمكنني أن أكون عليه. يشرّفني أن أقبل طلبك لي للزواج، ويسعدني أن أكوّن عائلة معك. أحبك دائماً، حبيبي، شريكي ومستقبلي".

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