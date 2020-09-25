صورة توضح حجم اصابة نادين نسيب نجيم ...

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نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورتين جديدتين أظهرتا بوضوح حجم الاصابة التي تعرضت لها في وجهها جراء إنفجار المرفأ في 4 آب، حيث لا تزال آثار الجرح واضحة كما لم تظهر من قبل.

يُذكر أنّها ليست المرة الاولى التي تنشر فيها نجيم صوراً بعد الانفجار، غير أنّّ هذا المنشور الأخير لها على "إنستغرام" يظهر بوضوح ما لم يُكتشف في وجهها سابقاً جراء الاصابة البالغة، حيث بدا واضحاً حجم الجروح وكذلك التورم والسواد تحت عينيها. وتعليقاً كتبت نادين: "No filter ! It’s just me. شكراً يا رب على كل شيء وانا ممتنة كتير وايجابية كتير و بعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله لانه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر”.