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مصر... بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد أصالة

25
SEPTEMBER
2020
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تقدم محام مصري، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الفنانة السورية أصالة نصري.
 
نقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن الدكتور سمير صبري، قوله "أصدرت المُبلَّغ ضدها ألبومًا غنائيًا حديثًا يحتوي على أغنية معنونة باسم (رفقًا)، وجاءت كلمات هذه الأغنية اقتباسًا من حديث نبوي شريف، ما دعا الأزهر الشريف إلى إصدار بيان".
 
وأضاف أنه استند في بلاغه، على مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى عدم الاستماع أو الترويج لأي أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرًا الاقتباس من أحاديث النبي لتصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا، ولا يليق بمقام النبوة.
 
وأصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في مصر، بيانا نشره على صفحته في موقع فيسبوك: "نصح المسلمين بعدم سماعها أو الترويج لها.. البحوث الإسلامية: الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء.."
 
وأضاف: "تابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وأكد المجمع في تعليقه على هذا الأمر، أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافى وجلال النبوة".
 
وأشار إلى أنه "انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو".
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