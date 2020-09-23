شقيقة Toufiluk تتعرض لمحاولة اغتصاب في الأشرفية... وكاميرات تفضح "المتحرش"!

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نشر الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي توفيق بريدي المعروف بـToufiluk فيديو له يعبر فيه عن غضبه الشديد لما تعرضت له شقيقته الصغرى في لبنان من تحرش جنسي اثناء سيرها من منزلها الى منزل خالتها في الأشرفية.
ولفت بريدي الى ان شقيقته قاصر ولم تستوعب للحظات ما الذي حدث معها في منطقة من المفترض ان تكون آمنة. وأكد انه لولا الفيديوهات التي تم سحبها من كاميرات المراقبة الموجودة في ارجاء المبنى الذي تقطنه خالته حيث لجأت شقيقته لما فهمت تفاصيل هذا "المغتصب المريض" كما وصفه بريدي.
وعلق Toufiluk على الفيديو طالبا التعرف على هوية المعتحرش قائلا "هذه قصة أختي الصغرى إلسا. نجت إلسا من تجربة مؤلمة. كانت ضحية اغتصاب / اعتداء جنسي. هذا الرجل لا يزال مجهولاً ، ليس لدينا صورة وجه أفضل. لا يزال يتجول في الشوارع. إرضاء الجميع ليكونوا بأمان. يرجى مشاركة هذا الفيديو مع أكبر عدد من الناس حتى يعرف الجميع ما حدث مع أختي وأن العيش في لبنان لم يعد آمنًا".
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