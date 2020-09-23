شقيقة Toufiluk تتعرض لمحاولة اغتصاب في الأشرفية... وكاميرات تفضح "المتحرش"!

نشر الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي توفيق بريدي المعروف بـToufiluk فيديو له يعبر فيه عن غضبه الشديد لما تعرضت له شقيقته الصغرى في لبنان من تحرش جنسي اثناء سيرها من منزلها الى منزل خالتها في الأشرفية.

ولفت بريدي الى ان شقيقته قاصر ولم تستوعب للحظات ما الذي حدث معها في منطقة من المفترض ان تكون آمنة. وأكد انه لولا الفيديوهات التي تم سحبها من كاميرات المراقبة الموجودة في ارجاء المبنى الذي تقطنه خالته حيث لجأت شقيقته لما فهمت تفاصيل هذا "المغتصب المريض" كما وصفه بريدي.