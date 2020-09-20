حبيبة براد بيت بهجوم غير متوقع على أنجلينا جولي

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لها - أحدثت نيكول بوتورالسكي، حبيبة النجم العالمي براد بيت الجديدة ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية، وذلك بعد تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اعتبر البعض أنها موجّهة بشكل مبطّن الى النجمة العالمية أنجلينا جولي.

ونشرت السيدة تغريدة قصيرة قالت فيها: "السعداء لا يكرهون غيرهم"، الأمر الذي اعتبرته الصحافة رسالة مباشرة موجّهة إلى أنجلينا، بعد الأخبار التي انتشرت حول حياتها الحالية وبأنها غير سعيدة بعلاقة طليقها بنيكول وتنوي الانتقام منه.

يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة العالمية ضجّت بمعلومات تؤكد ارتباط النجم الوسيم بنيكول، خاصة أنها تصغره بحوالى 30 عاماً، وفي الوقت نفسه متزوّجة من شخص آخر يكبرها بـ40 عاماً.

وانتقدت الصحافة هذه العلاقة، واصفةً اياها بالعلاقة "المفتوحة"، وذلك بعد تناقل معلومات عن أن زوج نيكول لا يغار من براد بيت ولا ينزعج من علاقتهما.