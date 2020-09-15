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زفاف فنانة يحدث بلبلة .. بدأ بسريّة وانتهى باستدعاء العريس إلى مركز الشرطة!

15
SEPTEMBER
2020
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من دون إعلان مسبق لموعد الزفاف، فاجأت الفنانة الأردنية ديانا كرزون الجمهور بانها خططت لدخول القفص الذهبي بسرية، وزفّت الخبر السعيد قبل ساعات قليلة من بدء حياتها الزوجية في منشورٍ قالت فيه:

 

"اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

 

وتداول ناشطون مقطع فيديو لديانا كرزون تألقت فيه بفستان زفاف مبهر مع تاج على رأسها لفت الأنظار، وسرعان ما ضجّ خبر استدعاء العريس الإعلامي معاذ العمري الى مركز الشرطة وقيل انه خالف أوامر الدفاع المفروضة من القوات الأردنية التي تتضمن إجراءات مشدّدة ضدّ التجمعات بسبب جائحة كورونا.


وبعدما اختلطت الامور على بعض الصفحات الفنية، خرج معاذ العمري عن صمته وأوضح " إلى بعض الدكاكين الاعلامية الصفراء، أنا هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".

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