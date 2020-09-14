وفاة الممثل مروان إدلبي .. رسالته الأخيرة: "شكراً لمن اتصلت بهم ولم يردّوا عليّ"

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فُجع الوسط الفني السوري بوفاة الممثل السوري مروان إدلبي، ونعته نقابة الفنانين السوريين بالقول "نقابة الفنانين فرع حلب تنعي الزميل الفنان مروان إدلبي الذي انتقل اليوم الى رحمة ربه، وتتقدّم بأحرّ العزاء إلى عائلته الكريمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان مروان إدلبي قد كتب في رسالته الأخيرة على صفحته التالي: "أعزائي، أعتذر عن انقطاعي عنكم لمدّة 10 أيام بسبب الكورونا الّتي أصابتني انا وعائلتي، وكان فضل الله كبير وكلّ الشكر للذين وقفوا بجانبنا حتى تماثلنا للشفاء، وشكراً للذين اتصلت بهم ولم يردّوا عليّ".