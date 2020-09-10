بالصور: الموت يفجع نجمة لبنانية شهيرة!

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توفي نسيم ميلاد عيسى، شقيق الممثلة رانيا عيسى، اليوم الخميس الواقع في العاشر من أيلول، متمماً واجباته الدينية.

نعت رانيا شقيقها الشاب بتعليق جاء فيه: “خيّ حلو ومليح وعيونو عسلية.. يا حبيب قلبي يا نسيم عريس السماء .. ضيعان شبابك يا خيّ“.



يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة 11 الجاري في كنيسة سيدة المعونة الدائمة للروم الملكيين الكاثوليك – فرن الشباك.

تقبل التعازي قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ونظراً للظروف الصحية الراهنة وتقيدنا بتعاليم وزارة الصحة العامة تطلب العائلة من جميع المحبين والمعزين عدم المصافحة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.