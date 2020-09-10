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هل إنتهى الخلاف "التويتري" الحاد بين رامي عياش وناصر فقيه؟

10
SEPTEMBER
2020
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أوضح المخرج ناصر فقيه أن تعليقه على صورة الفنان رامي عيّاش وزوجته داليدا عياش كان ضمن إطار تعليق ساخر حيث لم يقصد أبداً الإساءة لهما .

وفي تغريدة له عبر " تويتر " كتب فقيه : " تعليقي على صورة رامي وزوجته داليدا كان ضمن اطار تعليق ساخر وما كان المقصود منه أبداً الاساءة الها. للاسف في اعلاميين دخلوا على الخط وعم يجربوا يصطادوا بالماء العكر. انا بكِن كل الاحترام لداليدا وكان لازم انا ورامي ندرس ردّة فعلنا اكتر. في اشياء اهم نحكي فيها بالبلد، وجب التوضيح " .

بدوره ، قبل عياش إعتذار فقيه حيث ردّ على تغريدته قائلا : " اعتذارك على راسي ولو حكيت عني شخصيا وحياتك ما كنت رديت مش اصول نحن الرجال نحكي عن حرم وعرض بعض. بتغريدتك هيدي بحط اخلاقك عالراس .ويا استاذ ناصر نحن لا رحنا سياحة ولا حطينا صور احتفالات ولا شط بحر " .

 

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