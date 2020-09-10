إيلي شالوحي يعلن شفاءه من كورونا .. وهذا ما كشفه

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قبل أسبوعين أعلن الممثل ايلي الشالوحي إصابته بفيروس كورونا، وأكّد إلتزامه بالعزل من خلال الحجر المنزلي بعد صدور نتيجة الـ PCR الإيجابية الخاصة به.

أمّا اليوم فأعلن إيلي شالوحي إنتصاره على فيروس كورونا بعد صدور نتيجة الفحص المخبري الجديدة، وشدّد في رسالته على أهميّة الوقاية من كورونا لأن الإصابة بالفيروس لديها تبعات جسدية ونفسية صعبة.

كما وجّه شالوحي رسالةً إلى المشككين بإصابته سابقاً بكورونا، فنشر نسخة عن فحص الـ PCR الّذي خضع له قبل أسبوعين، وذلك عبر خاصية الستوري على إنستغرام مع عبارة "هيدا لكل شخص شك وقال اني عملت دعاية لحالي. بس بقول عيب".