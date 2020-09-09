تهديد إعلامي لبناني شهير بالقتل!

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تحدّث الإعلامي جورج قرداحي لـ "اليوم السابع" عن قناعته بآرائه السياسيّة لأنها نابعة من إرادةٍ داخليّةٍ ولم يتخلّ عنها مهما كلّفه الأمر.

وصرّح جورج قرداحي "أعلم جيّدًا ما أقول، وعلى المرء أن يكون شجاعًا ويكون لديه كرامة في كلّ مواقفه، وتعوّدت منذ الصغر ألا أخاف حتى من الحيوانات المفترسة".

وكشف قرداحي للمرّة الأولى أنه شعر بالتهديد عند إصراره على موقفه من القضيّة السوريّة، وتابع "أكّدت في أكثر من مرة أنني ضد تخريب سوريا لأنها قلب العروبة النابض، فقلت: لا تقربوا على سوريا، وإذا خربتوا سوريا ستخربون لبنان وكل البلاد العربية، وهذا ما حدث بالفعل".

وقال جورج قرداحي: "إتهموني آنذاك أنني أرغب في بقاء نظام بشار الأسد، وهنا تلقيّت تهديدات بالقتل وغيرها من التهديدات الرخيصة، حتى وصل الأمر أن أتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتي أنا وعائلتي".