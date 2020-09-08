"ولعت" بين رامي عايش وناصر فقيه!

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رد النجم رامي عايش بهجومٍ على المخرج ناصر فقيه قائلاً له : "الارض بتشبه اخلاقك . بيندعس عليها" . هذا وقد علق فقيه سابقاً :" بِكيِت هي وبالطيارة الخاصة او بس نزلوا عالارض؟ " على مقالٍ نشر عن الفنان وزوجته بعنوان :" رامي عياش يستعد لطرح "أنا ثائر" .. و داليدا عياش تبكي تأثراً".



وبادر بعدها فقيه بالرد على الرد قائلاً :" اذا هيك صار مستوى الحديث يا عياش، لكن انت واخلاقك واغانيك وصرمايتي سوا، منيح هيك؟ من ايّام ما كذّبت عالناس انو معك سرطان لتبيع كم حفلة بالزايد وضحت قديش انت فنان خلوق وانساني!".