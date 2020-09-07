الموت يخطف فنانة قديرة

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توفيت، اليوم الاثنين، الفنانة المصرية القديرة عايدة كامل، عن 89 عاما، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.



وقالت وسائل إعلام مصرية إن “الفنانة الراحلة قضت ما يقرب من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها”.



من جانبه، أكد أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هشام عزمى، أن “عزاء والدته الفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، سيقام في مدافن الأسرة بـ6 أكتوبر بطريق الواحات، عقب دفن الجثمان”.



وولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931 وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي، ونجلها الدكتور هشام عزمي هو أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وقدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية منها “عيلة مرزوق” على البرنامج العام.