"حسون لبنان” في ذمة الله

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توفي اليوم الشاعر ميلاد مارون حسون المعروف بـ”حسون لبنان” عن عمر 68 عاما.

وحسون من مواليد 1952 ديردوريت الشوف مقيم في بلدة غوسطا من العام 75 متأهل من كاميليا رستم ولديه ٥ اولاد. اعتلى المنبر الزجلي عام ١٩٧٢ واول حفله له في جوقة الامل حيث برع في المواقف الارتجالية وفي عذوبة صوته الجهوري وعاد وأسس جوقتة بإسم حسون لبنان كما اشتهر في الرثاء والمآتم في جميع القرى اللبنانية وحاز على عدة أوسمة ودروع تكرمية منها درع من رئيس الجمهورية السابق اميل لحود ودرع تك ودرع تقديري من وزارة الثقافة ودرع من ديوان أهل القلم ودرع من نقابة الشعراء وبرقية تهنئة وإمتنان من ميشال سليمان.