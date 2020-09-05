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ما كانت ردة فعله بعد تغزل هيفاء وهبي به؟

5
SEPTEMBER
2020
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وجهت الفنانة هيفاء وهبي رسالة حب للفنان السوري معتصم النهار من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيه بالقرب منه خلال تصويرهما إحدى مشاهدهما في مسلسل "أسود فاتح".

ووجهت النجمة اللبنانية رسالة حب للنجم السوري وكتبت قائلة: "قمرين دول و لا عينيك... ممثل هادئ ومحترم وبيليق فيك النجاح...وسيم جداً".

وعلقت على المقطع بالقول: "الناس حابة يشوفونا سوا بعمل.....بس الله يستر من اللي حيشوفوه بالمسلسل".


بدوره، سارع معتصم للرد عليها من خلال صورة نشرها عبر خاصية "الستوريز" على إنستغرام وكتب عليها: "اتشرفت فيكي هيفا... شكرا لكلامك ولروحك الحلوة...الله يحميكي".

يدكر أن مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وكان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الفائت، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد تم تأجيله ويتم حالياً استكمال تصوير المشاهد المتبقية منه.

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