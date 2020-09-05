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رهف السعودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية!

5
SEPTEMBER
2020
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عادت الشابة السعودية، رهف القنون، اللاجئة في كندا، إلى الواجهة مجددا بعد نشرها صور لامرأة عارية.
 
وأثارت منشورات رهف على صفحتها في تطبيق "إنستغرام" جدلا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لنمر تجلس على ظهره امرأة عارية، وعلقت عليها: "أنا أحب.. أنا مقيدة.. أنا أتحمل".
 
كما نشرت صورة أخرى تظهر فتاة عارية تجلس داخل دائرة، أرفقتها بتعليق جاء فيه: "أنت كاملة ولن تحتاجي أبدا أي شخص يكملك وسوف تبقين دائما كاملة".
 
ولم تسلم الشابة، التي أعلنت مؤخرا عن إنجابها طفلها الأول وزواجها من الشاب، لوفولو أندي، وهو من ذوي البشرة السوداء، من الانتقادات اللاذعة، وكثيرا ما تنشر أشياء ذي علاقة بحقوق المرأة والمثليين.
 
يذكر أن رهف فرت من عائلتها عام 2019، وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي، لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.
 
كما رفضت مقابلة أهلها أو العودة معهم، ثم سمحت لها السلطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء.
روسيا اليوم
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