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بالفيديو - مسجد في جنوب لبنان يبث أغنية نوال الزغبي عن طريق الخطأ

2
SEPTEMBER
2020
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو يوثق بث مسجد النميرية في جنوب لبنان لأغنية الفنانة نوال الزغبي عبر مكبرات الصوت عن طريق الخطأ.


وأصدرت إدارة مسجد النميرية بياناً توضيحياً جاء فيه:"إرتأت العديد من القرى والبلدات بث كلمة دولة الرئيس نبيه بري في ذكرى إختطاف الإمام القائد السيد موسى الصدر عبر صوتيات المساجد والحسينيات من دون الحضور، ومن هذه البلدات، النميرية، وللغاية ذهب إلى المسجد الأخ عبد الله بدير المعروف (بالبني)، وبدأ يبحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة الرسالة ليبث عبرها كلمة الرئيس، وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جداً من تردد إذاعة الرسالة، إستقر عليها وبدأ البث".


وأضاف البيان:"أثناء الكلمة، ذهب الأخ عبد الله بدير لجلب بعض الحاجيات والطعام لمنزله، وترك الراديو والبث شغال، ظناً منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجري العادة... وبعد أن ذهب بقليل انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية... فانبرى أحدهم أو إحداهن لتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي حيث انتشر بسرعة قياسية على قاعدة من هالك لمالك لقباض الأرواح وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع حتى وصل الأمر بإحدى المواقع لنشره تحت إسم دي جي النميرية".

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