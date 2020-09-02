فنانون شاركوا كاريتاس اعادة الامل لمنكوبي انفجار بيروت

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أعدّت كاريتاس لبنان شريط دعائي مصور باشراف الاب شارل صوايا وتحت ادارة المخرجة ميرنا خياط، وذلك في سياق رسالتها وبهدف اعادة الحياة والامل والرجاء للمتضررين في انفجار بيروت.



وشارك في هذا العمل فنانون لبنانيون محترفون من عدة مجالات و ذلك لايمانهم بعطاء كاريتاس.

وطغى على التصوير صوت اوبرالي معبر للتينور ايليا فرنسيس، كما شارك كل من، الممثل نقولا دانيال، الممثلة رولى حمادة، الممثل والكاتب جورج خباز، الاعلامي والاستاذ الجامعي يزبك وهبه، وكان للطبابة دور في الشريط التصويري جسده الدكتور وديع غنمة و على انغام عازفة الكمان المحترفة تديفانيسا.



وتم تصوير الشريط الدعائي في شوارع بيروت المنكوبة مع فريق فني وتقني محترف.