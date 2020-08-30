إليكم توقعات ماغي فرح لشهر أيلول على الصعيدين المهني والمادي

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ماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ وهل سيحمل شهر أيلول الأخبار الجديدة والسارة، على الصعيد المهني والمادي أم انه شهر مليء بالمصاعب؟

إليكم توقعات خبيرة الأبراج وعالمة الفلك الإعلامية ماغي فرح للأبراج لشهر أيلول 2020 على الصعيد المهني.

توقعات برج الحمل لشهر أيلول 2020

يجد الحمل نفسه مُلزم على التعامل مع بعض الأعمال غير المنجزة والتي تخلى عنها في الماضي، ولكن يجب مقاومة إغراء البدء من جديد أو إعتماد مقاربة مختلفة كلياً عن تلك التي كانت معتمدة في الماضي، وذلك لأنَّ القيام بذلك قد يؤدي الى نفاذ الوقت من دون الإنتهاء مما هو مطلوب.

توقعات برج الثور لشهر أيلول 2020

الفترة هذه هي للعمل بجدية، الشهر هذا لا يتحمل أي تكاسل فهناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها ولم يعد هناك أي وجود لرفاهية التأجيل.

الفئة التي تعمل بجدية ستجد نفسها أمام مجموعة كبيرة من الفرص التي من شأنها أن تفتح الباب أمام مجالات عديدة جداً، خلال هذا الشهر سيكون هناك بعض التعقيدات في العلاقة مع زملاء العمل وبالتالي هناك حاجة ماسة للتروي وعدم التسرع وإطلاق الأحكام أو لحسم القرارات.

توقعات برج الجوزاء لشهر أيلول 2020

الإبداع في ذروته وسيكون هناك فائض في الأفكار، وبما أنه يسهل نسيان أو تجاهل الأفكار بسبب كثرتها يجب الحرص على تدوين كل واحدة منها كي لا يتم إهمال أي فكرة من هذه الأفكار لكونها جميعها تعد بالنجاحات العديدة، بعد فترة من الأفكار سيكون هناك مساحة للتنفيذ وخلال هذه الفترة سيجد الجوزاء بعض الزملاء يصعبون عليه حياته من خلال وضع العراقيل في طريقه وحتى أنَّ بعضهم سيحاول وبشكل واضح جعله يفشل.

في حال تمكن الذين ينتمون الى برج الجوزاء من التعامل كما يجب مع هذه الفئة من الزملاء فحينها النجاح مضمون والنتائج المبهرة ستبدأ بالظهور إبتداءاً من السادس عشر من الشهر هذا، ويجب توقع الكثير من الإنتقادات وهذا طبيعي لأنه كلما زاد نجاح الشخص كلما كثرت الإنتقادات.

توقعات برج السرطان لشهر أيلول 2020

هناك ضرورة للمبادرة وللدخول في مزاج العمل، خلال الشهر الفائت كان هناك ميل للمرح على حساب العمل وحان الوقت لإستعادة النشاط والتركيز بشكل كلي، الأبراج تنصح الذين ينتمون لبرج السرطان بالمبادرة خلال الفترة هذه وعدم إنتظار هذا أو ذاك من أجل القيام بالخطوات الأولى، الحظ الجيد مهنياً سيكون حليف الفئة التي تبادر، أمَّا تلك التي ستجلس وتنتظر فهي أمام شهر مخيب للآمال.

توقعات برج الأسد لشهر أيلول 2020

سيكون هناك التناغم في العلاقات مع الزملاء في مكان العمل، وبما أنَّ إبداع الأسد سيكون في ذروته خلال هذه الفترة فإنه يمكن توقع مرحلة ممتعة مهنياً، ولكن مع إنتصاف الشهر فإن الأسد سيبدأ بالتساؤل ما إن عمله وضمناً المكافآت التي يحصل عليها توازي حجم الجهود التي يبذلها والتضحيات التي يقدمها من أجل التقدم مهنياً.

توقعات برج العذراء لشهر أيلول 2020

ستحمل بداية الشهر نكسة على الصعيد المهني، وكل ما يعمل عليه العذراء سيتوقف لبعض الوقت، هنا يجب التحكم بردات الفعل وعدم ترك المشاعر تتحكم بل يجب تغليب العقل والمنطق ومحاولة معرفة الأسباب التي أدت الى هذه النكسة.

في الواقع الشهر هذا برمته سيحفل بالمشاكل المهنية، وبما أنَّ العذراء أصلاً يسير وفق مشاعره فإن الوضع يمكنه أن يسوء ولهذا السبب نكرر النصيحة نفسها يجب العثور على آلية تسمح بإستعادة التماسك والمقاربة المنطقية العقلانية للتعامل مع المشاكل.

وفي حال لم يتمكن من القيام بذلك فإن أفضل ما يمكنه القيام به خلال هذه الفترة هو ترك الأمور تسير وعدم محاولة إنجاحها رغماً عنها، أي يجب إنتظار مرور هذه الفترة السيئة ثم العمل على الحلول خلال الشهر المقبل.

توقعات برج الميزان لشهر أيلول 2020

ستكون الأيام الأولى من الشهر رائعة، وذلك لأنَّ الحياة المهنية ستتمحور وبشكل كبير حول العلاقات الإجتماعية وكما هو معروف الميزان برج إجتماعي من الطراز الأول وبالتالي سيقوم بما يجيد ويعشق القيام به، الشهر سيكون منتجاً وسيتمكن من القيام بكل المهام التي عليه القيام به، ورغم أن كمية الأعمال المطلوب إنجازها ستكون ضخمة ولكنه سيتمكن من القيام بها يسهولة تامة، ولكن ورغم أنَّ مستويات الطاقة مرتفعة يجب منح النفس الراحة التي تستحقها، وإبتداءاً من الثامن عشر سيجد الميزان نفسه يعمل على مشروع ضخم وواعد، الأبراج تنصحه بعدم التحمس أكثر مما يجب والتعامل مع المشروع بمنطق، أي مراجعته عشرات المرات لإكتشاف الخلل ومعالجته قبل الإنطلاق في تنفيذه.

توقعات برج العقرب لشهر أيلول 2020

رغم أنَّ الأوضاع سيئة، ولكن العقرب لن يكترث كثيراً لما يحصل في مساره المهني وذلك لأنه أصلاً مُحبط من كل الاحداث السيئة التي واجهها طوال العام، وثانياً لن يظن بأنه يحق له حالياً بأن يغرق نفسه في الملذات.





توقعات برج القوس لشهر أيلول 2020

الأمور على خير ما يرام خلال النصف الأول من الشهر، ولكنها لاحقاً سيكون هناك الكثير من مشاعر التردد، هذه المشاعر ستتعزز لأنَّ بعض المهام التي يعمل عليها والتي ظن بأنها منجزة بشكل مثالي تتطلب إعادة العمل عليها مجدداً وبالتالي سيكون هناك فترة من التشكيك بالقدرات، وبالقدرة على الحكم على الأمور بشكل صحيح.

يجب منح العلاقة مع الزملاء الجهد الذي تستحقه كما يجب التفكير ملياً قبل الكلام أو التصرف لأنَّ هامش سوء الفهم كبير جداً.

توقعات برج الجدي لشهر أيلول 2020

الأبراج تشجع الجدي على المطالبة بزيادة على الراتب حتى ولو كان يظن بأنه لا يستحقها، يرسم الشهر هذا صورة إيجابية جداً على الصعيد المهني وسيكون هناك تحقيق للأهداف ووضع خطط لأخرى طويلة الأمد.

في الواقع كل ما يلمسه الجدي خلال هذه الفترة سيتحول الى ذهب ما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المادي، ولكن ما قد يفسد الصورة المثالية هذه هو العدائية لذلك من الأهمية بمكان ممارسة ضبط النفس.

توقعات برج الدلو لشهر أيلول 2020

الأمور خلال الشهر هذا لا تبشر بالخير وذلك لأن الدلو سيجد صعوبة في تحفيز نفسه وذلك لأنه ومنذ بداية العام يعمل وبشكل جدي ولكنه لا يجد النتائج الإيجابية، ولكن وبدعم من الشريك ورغم عدم حصوله على دعم ومساعدة زملاء العمل الدلو سيعمل بجدية بالغة، في المقلب الآخر الأوضاع المادية خلال الشهر هذا ستكون مثالية، وبتأثير من حركة الكواكب المال سيتم جنيه من دون أي جهد يذكر، الذكاء المالي خلال هذه الفترة سيساعد على زيادة المدخول أيضاً وبالتالي يمكن للدلو التطلع لفترة من البحبوحة المادية.

توقعات برج الحوت لشهر أيلول 2020

تبشر الأمور بالخير وبدعم من الأصدقاء وأفراد العائلة سيتم تحقيق النجاحات، كما أنَّ الحوت سيحصل على دعم الزملاء ما سيسهل عليه إنجاز المهام والمشاريع.

على الصعيد المادي الأمور متقلبة أيضاً خلال الشهر هذا، جوبيتر والمريخ سيؤثران على المدخول وبالتالي لا يجب القيام بأي قرارات قائمة على التخمين كما يجب السيطرة على معدلات الإنفاق، هناك نسبة كبيرة لأن يقوم بعض الذين ينتمون الى برج الحوت بطلب قرض بنكي خلال الفترة هذه وذلك لأن الأوضاع سيئة.