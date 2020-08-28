فنان لبناني شهير في ذمة الله

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توفّي الفنان اللبناني خليل حلاق صاحب الأغنية الشهيرة "الدنيي حلوة برجالا" حسب ما أعلن الناقد الفني الدكتور جمال فيّاض.



وكتب فياض في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "رحل اليوم الفنان اللطيف خليل حلّاق، صاحب الأغاني المشهورة، الدنيي حلوه برجالا، بدنا الجيش، يم الجفن الجارح، عمي يا بياع الورد ... رحمه الله ، كان مشهوراً بخفة دمه وقلبه الطيب".



وفي رصيد الفنان الراحل عدد من الأغاني المشهورة أبرزها الدنيي حلوه برجالا، بدنا الجيش، يم الجفن الجارح، عمي يا بياع الورد، انتو هون ونحنا هون، مسعودة يا مسعودة.