الرئيس ماكرون سيزور السيدة فيروز

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نقل الإعلامي ريكاردو كرم عن مصادر فرنسيّة ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى لزيارة السيدة فيروز خلال زيارته للبنان في الأيام المقبلة.

ودوّن ريكاردو كرم عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بعض المصادر الصحافيّة الفرنسيّة تتداول نيّة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لقاء السيدة فيروز بمناسبة مئويّة لبنان خلال زيارته المُرتقبة إلى لبنان".

وتساءل كرم "هل سينجح في مسعاه ويُخرج أيقونة الشعراء والرمز الثقافي الأكبر في لبنان من عزلتها داحضاً كلّ الشائعات الّتي تتداولها أبواق مغرضة ومريضة؟".