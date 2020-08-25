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بعد جلسة تصوير بين الركام و تعرضها للانتقادات.. الإعلامية “رابعة الزيات” توضح!

25
AUGUST
2020
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كشفت الإعلامية اللبنانية “رابعة الزيات” عن سبب جلسة للتصوير التي صورتها بين الركام وعرضتها لإنتقـ.ادات لاذعة.

وعبر مداخلة تلفزيونية رصدتها دراما تريند قالت إن ما فعلته هو من أجل أسر الضحـ.ايا وليس من أجل ان تتراقص على د،مار شعبها اللبناني كما يظن البعض.

وأشارت بان ما تعرضت له في الأونة الأخيرة من شـ.تائم وإنتقـ.ادات ما هي لعـ.نة من لعـ.نات الأحكام المسبقة على مواقع التواصل الاجتماعى من غير أي مبرر.

وفي التفاصيل قالت الزيات إن صديقها المصمم نجا سعادة عرض عليها المساهمة بحملة تبرع إنسانية لأسر الضحـ.ايا وهذا الذي جعلها أن لا تتردد بذلك.

وتابعت بأن هي عبارة أن ترتدي فستان رسم عليه ثورة تعبر عن الأوجـ.اع في بيروت، وسيتم بيعه فيما بعد ضمن مزاد علني، والمال الذي يتم جمعه يرسل للزميلة ماغي عون لمساعدة المتضـ.ررين.

وتساءلت الزيات عن كيفية تراقصها على أوجاع شعبها المتـ.أذي وهي تدور بينهم كل يوم لنقل معـ.اناتهم إلى كل العالم.

وكتبت عبر منشور لها “لكل اللي جلدوني لأن الحقد بيسبق أي رأي أو حكم مسبق، لكل اللي تداولوا صورتي إلى جانب الركام مش أنا اللي بتصوّر على أوجاع أهلي ! على وجـ.عي! هيدي حملة لدعم ضحـ.ايا التفجيـ.ر يا أخوتي بالوطن”.


دراما تريند: محمد سالم

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