دومينيك حوراني: أنا شهيدة حية!

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فوشيا - ردّت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني على الانتقادات التي طالتها بسبب إطلالتها التي ظهرت بها بدون "حمالة صدر"، حيث ارتدت جاكيتا أسود مفتوحًا أظهر معظم مفاتن جسدها، ما فتح عليها سيلًا من الانتقادات بسبب ما حدث في لبنان مؤخرًا من انفجار في المرفأ دمر العاصمة بيروت.

ونشرت دومينيك حوراني جلسة التصوير عبر حسابها في "تويتر" من خلال تغريدة لها، وأكدت أنها ستظل تنشر صورها على طريقتها لافتة غلى أنها اكتسبت قوتها من غدر السنوات، واعتبرت نفسها شهيدة حية مثل من تضرروا في لبنان من الانفجار إلا أن الحياة لابد أن تستمر.

وكتبت دومينيك قائلة: "صحيح أنا اليوم شهيدة حية متل كل الناس اللي اتضررت أرزاقهم وتصاوبوا وقت الانفجار ولكن الحياة تستمر ونحن شعب قوي من أيام الفينيقيين جدودنا اللي اخترعوا الأبجدية واللي ما وقفوا عند غدر الزمن.. نعم أنا اليوم كسائر اللبنانيين إنسانة اكتسبت قوتي من غدر السنين ورح ضل أتصور على طريقتي".

وبعد تلك التغريدة نشرت دومينيك حوراني ذات الصور عبر حسابها في "إنستغرام" وأكملت: "شكرًا للمهتمين بسلامتنا.. اكتسبت قوتي من غدر السنين ومن طمع الناس والأمم الحسودة.. ولكنني أعبر اليوم على طريقتي الخاصة عن هذا العنفوان الذي يمنحني القوة وعدم الاستسلام.. وإليكم باقي الصور.. لمن انتقد".

وأضافت قائلة: "كما وأحب في هذه المناسبة تعزية كل من فقد غالي ومن جروحاته تركت أثرًا قد لا تمحيه السنين.. أحمد الله إني ما زلت قوية وجروحاتي الجسدية والنفسية والمعنوية خفت شوي من وقت الفاجعة".

وتابعت: "نعم فقدت والدي في أول يوم ثورة، والبنوك حجزت فلوسي كجميع اللبنانيين والانفجار دمر جزء كبير من جني عمري ولكن الحمد لله على نعمة الصحة وعلى عمر جديد انكتبلنا والمادة لا تعني لنا شيئا قد يوقفنا وينهي أحلامنا ويدمرنا ورح ضل أتصور على طريقتي".

وكانت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني قد حرصت، على طمأنة جمهورها عليها، بعد إصابتها هي وابنتها جراء انفجار مرفأ بيروت، وقرب منزلها من موقع الحادث.

وقالت دومينيك في فيديو خصت به "فوشيا": "حبيت أطمنكم على حالي بعد الانفجار يلي صار في بيروت، خاصة إني كنت موجودة في منطقة كتير قريبة من موقع الانفجار في مرفأ لبنان، كنت في بيتي أنا وبنتي ونجينا من الموت بأعجوبة".

وأضافت: "أكيد شوفتوا صور وفيديوهات من منزلي وقلتوا أكيد ما حدا طلع عايش من هالموقع، لكن الحمدلله بأعجوبة إلهية انجرحنا جروح خفيفة بالنسبة لغيرنا واتكتبلنا عمر جديد".