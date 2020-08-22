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بالصورة أول ظهور لزوجة رامي عياش بعد تعافيها من إصابات انفجار مرفأ بيروت

22
AUGUST
2020
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حرصت داليدا عياش، زوجة المطرب اللبناني، رامي عياش، على طمأنة متابعيها على حالتها الصحية بعد تعرضها لإصابات عدة إثر انفجار مرفأ بيروت قبل أسبوعين، بمشاركتها، اليوم الجمعة، أول صورة لها بعد تعافيها من الحادث.
 
وتظهر زوجة رامي عياش معه وأبنائهما في الصورة التي شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".
 
وتعرضت زوجة رامي عياش لإصابات بالغة، جراء حادث انفجار بيروت، إذ أصيبت داليدا في يديها وقدمها.
 
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر داليدا، وهي داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
 
وظهرت داليدا مصابة بجروح بالغة في يديها وقدمها، بسبب أنها كانت على مقربة من وقوع الانفجار، وفقا لمجلة "سيدتي".
 
وكان رامي عياش توجه بالشكر لكل من سأل عن زوجته داليدا دون استثناء، وذلك عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إذ غرد: "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء. غمرتموني بمحبتكم واهتمامكم ان شاء الله منوفيكم".
 
كما طمأنت داليدا عياش متابعيها بعد أيام من الحادث، وغردت عبر حسابها على "تويتر": "أشكر من كل قلبي كل من اطمأن وسأل عني. لقد شعرت أن لدي عائلة كبيرة. أريد أن أقول أن جروحي والحادث وكل الكابوس اللي قطعت فيه هو ماشي أمام آلام الناس الذين فقدوا ناس غاليين على قلوبهم، أو أصيبوا بتشوهات. قلبنا يتقطع على بيروت الذي احترق. الله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشاب وصبية".
 
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
 
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.
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