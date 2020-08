Explosions à Beyrouth : le chanteur Khaled et Rodge sortent une chanson inédite pour aider le Liban

A + A -

Explosions à Beyrouth : le chanteur Khaled sort une chanson inédite pour aider le Liban

Elle s'appelle Beyrouth est un hommage de l'artiste algérien à la capitale libanaise meurtrie. L'argent récolté pour ce titre sera reversé à la Croix-Rouge.

Elle s'appelle Beyrouth résonne comme un cri du cœur. Elle est aussi un symbole d'espoir. Le chanteur algérien Khaled a tenu à rendre hommage à la capitale libanaise dans un titre publié mardi sur ses réseaux sociaux. Soit deux semaines après les explosions qui ont fait au moins 177 morts et 6500 blessés dans le Pays du Cèdre. Elle a été réalisée avec le musicien libanais Rodge, dont le studio a été soufflé par l'une des déflagrations.

L'auteur du tube Aïcha explique au Parisien avoir été particulièrement meurtri par la tragédie libanaise : «J'en ai perdu mon sourire. Je suis souvent allé chanter à Beyrouth depuis 1993. J'ai vu cette ville détruite se reconstruire après la guerre. J'aime ce pays. J'ai beaucoup d'amis musiciens là-bas… Alors revoir les images de destructions, les gens sans toit, à la rue, ça fait mal. J'ai eu envie de faire quelque chose pour les aider.»

Il décide alors de contacter des amis musiciens et de se lancer dans l'écriture d'une chanson. En quatre jours, la mélodie et les paroles, qui mêlent harmonieusement arabe et français, sont prêtes. Le clip, diffusé sur YouTube a été visionné plus de 100.000 fois en moins de 24 heures.

Tous les bénéfices en soutien au Liban

L'argent récolté par le single et le clip sera entièrement reversé à la Croix-Rouge, a indiqué le chanteur de 60 ans. Outre cette aide financière, la chanson se veut un message d'espoir. Khaled espère qu'elle apportera un peu de bonheur dans l'atmosphère chaotique ambiante. «C'est le rôle de l'artiste, de la musique d'apporter un peu de joie de vivre. Ne pas laisser les gens s'enfoncer dans la tristesse. Mais je connais les Libanais et j'ai beaucoup d'admiration pour eux : ils ne renoncent jamais», insiste Khaled dans Le Parisien. L'artiste reste optimiste en attendant de pouvoir à nouveau chanter devant le public libanais. Comme lui, d'autres interprètes aimeraient soutenir le pays grâce à la musique.Bernard Lavilliers s'est notamment montré désireux d'organiser un concert pour soutenir les habitants. Ce sera chose faite à l'automne. France 2 et France Inter diffuseront un show caritatif au profit du Pays du Cèdre. La date n'est pas encore connue, mais la direction artistique de l'événement a été confiée au trompettiste franco libanais Ibrahim Maalouf. Bernard Lavilliers et Matthieu Chedid devraient être de la partie, aux côtés d'autres artistes internationaux. Comme avec la chanson de Khaled, la musique sera un vecteur de fraternité.