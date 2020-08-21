خبر "تعرّض رامي عياش للضرب في طريق الجديدة" يثير بلبلةً .. فما حقيقته؟

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تداول ناشطون على منصّات التواصل الإجتماعي صورةً للبوب ستار رامي عياش وتظهر آثار الضرب على وجهه مع عبارة " "أبناء طريق الجديدة يتعرّضون للضرب للفنان رامي عيّاش اعتقاداً منهم بأنه ابن عم المتهم سليم عياش".

وأثار هذا الخبر بلبلةً بين أبناء طريق الجديدة وأبناء الجبل ليتبيّن أن الأمر غير صحيح، بل مجرّد نكتة تداولها البعض وخرجت عن السيطرة بعدما اختلطت الأمور عليهم.

بدوره، نفى الفنان رامي عياش شائعة تعرّضه للضرب في طريق الجديدة قائلاً "أهل بيروت أهلي، والصورة من فيلم "بابارتزي" من ٦ سنين وواضح انها مزحة من إحدى المجموعات الساخرة.. ولكن بعض المحبين فكّروها جد. اقتضى التوضيح!".