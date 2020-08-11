الموت واشاعاته يلاحقون باسم ياخور؟

A + A -

نفى الفنان السوري باسم ياخور، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضه لحادث سير أدى إلى وفاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وكتب باسم عبر حسابه على انستغرام مطمئناً محبيه ومتابعيه: "أحبائي وأصدقائي أنا بخير بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا إشاعة تعرضي لحادث شكراً لكل اهتمامكم ومحبتكم أيها الرائعين".



وشكر المتابعون توضيح باسم بالتعليقات، خاصة وأن بعضهم آلمه الخبر عندما قرأه قبل أن يستوضح من نفي باسم أنها شائعة.



وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الشائعات التي طالت عددا من الفنانين السوريين أحيانا كانت في الموت أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي يعتبرها الفنانون أنها عملية جمع لتفاعلات عبر صفحات لاتمت للأخلاق بصلة، خاصة وأن بعض هذه الشائعات قد تؤذي عائلة الفنان قبل أن تتبين الحقيقة.



من جانب آخر وعلى صعيد الدراما شارك ياخور في الموسم الدرامي الفائت بمسلسل "ببساطة 2" إخراج تامر إسحاق وإنتاج شركته روي للإنتاج الفني.





فوشيا