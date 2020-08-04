زين العمر: قالوا لي "إبنك طايرة عينو".. هذا ما حصل في الكسليك!

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تحوّل إسم الفنان زين العمر إلى مادة دسمة تناقلها روّاد الإنترنت بكثافة في الساعات الماضية، وذلك على خلفيّة إشكالٍ وقع بين مجموعة شبّان في منتجع سياحي في الكسليك ضمّ إبن الفنان اللبناني وتدخّل أحد الأجهزة الأمنيّة لفضّ الإشكال.

وفي حين كثرت المعلومات المغلوطة بشأن ما حصل واتهام الفنان اللبناني باستخدام أجهزة الدولة في إشكال بين أطفال لا تتعدى أعمارهم الـ15 عاماً، خرج زين العمر عن صمته في مقطع فيديو شرح فيه تفاصيل الحادث قائلاً: "إضطررت إلى تصوير هذا الفيديو للردّ على جميع الشائعات والأكاذيب التي تطالني عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

وأضاف زين العمر "كلّ القصّة انو صار مشكل بين اولاد ومن بيناتن اولادي بمجمّع السمايا، أنا كنت ببيروت إجاني تلفون قالولي ابنك طايرة عينو، فاتصلت بأحد الأجهزة الأمنيّة أحلى ما الأمور تكبر وتتطوّر".

وأردف زين قائلاً: "وصلنا على المجمّع، وبكلّ حبّ اجتمعت انا وأهل الاولاد، وانحلّ المشكل بأربع دقايق".