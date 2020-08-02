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بالصور - ملكة جمال لبنان تدخل القفص الذهبي

2
AUGUST
2020
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لم نتوقّع أن تقيم أيّ من النجمات أعراسهن خلال هذا الموسم، خصوصاً أنّ ناقوس الخطر يدقّ، كلما تذكرنا المصائب التي نتجت عن فيروس كورونا.

إلا أن الممثلة اللبنانية الجميلة فاليري أبو شقرا اختارت أن تتناسى الوضع الأليم وتتخطّى كل المصاعب، ولجأت للاستماع إلى جرس الكنيسة الذي دقّ اليوم فرحاً بتكليلها عروساً لهذا الموسم.

وتألقت أبو شقرا بفستان صممته لها خصيصاً ماريا غراتسيا شيوري، وهي المديرة الإبداعية لدار ديور، التي اهتمّت بأدق تفاصيل هذه الإطلالة: اختارت قماش الساتان ناصع البياض والنابض بتطريزات ذهبية كأنها "مطروشة" على كل زاوية من هذا الفستان الذي ذكرنا بفساتين ملكات وأميرات اللواتي سرقن الأنظار في حقبة الستينيات والسبعينيات، وذلك نظراً لأكتافه المنفخة وبساطته الراقية.

اهتم خبير التجميل بسّام فتوح بمكياج العروس الذي حاكى نعومة تفاصيل وجهها، إذ ارتكز على الألوان النيود والقليل من السموكي ما أعطى طابعاً ملكياً بامتياز. أما بالنسبة لتسريحة شعرها، فقد اهتم الخبير جورج المندلق برفعة الشعر الذي زينها بتاج ملكي مرصّع بحبيبات الكريستال اللامعة.

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