عاصي الحلاني أعتذر عن المشاركة في حفل عيد الجيش..والسبب

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اعتذر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن عدم مشاركته في حفل عيد الجيش اللبناني المقرر اقامته الليلة والذي سيتم نقله على القنوات اللبنانية وذلك بسبب التزامه بالحجر المنزلي.

وغرّد الحلاني قائلاً: “اعتذر عن عدم مشاركتي في حفل عيد الجيش المقرر اقامته اليوم والذي سيتم نقله على القنوات اللبنانية السبب التزامي بالحجر المنزلي.. لطالما كنت دائماً اول المشاركين بكل مناسبة وطنية ولكن الشعور بالمسؤولية تجاه الأخرين حتم علينا عدم المشاركة اليوم..! كل عيد وجيشنا درع الوطن الغالي”

كما نشر الحلاني تغريدة أخرى لمقطع من أغنيته التي أصدرها للجيش اللبناني عام 2007 بعنوان “الشرف عنوانك”.

وبعد اعتذار الحلاني، سيغني الليلة في الحفل كل من ملحم زين، رامي عياش، جوزيف عطية وغسان صليبا.