فنانة لبنانية تنتقد إليسا: أزعجتني بصوتها!

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حلت الفنانة شيراز ضيفة ببرنامج "صباح اليوم" عبر قناة "الجديد"، عبر تطبيق "زووم". وتحدثت شيراز عن موقفها من أغنية النجمة إليسا، كما تحدثت عن مشاريعها الفنية المقبلة وما حصل بينها وبين الفنانة دنيا بطمة.



ورداً على سؤال لمقدم البرنامج جوزيف حويك عن رأيها في ما يتعلق بأغنية اليسا الجديدة قالت إنها استمعت إليها وإنها لا تشك في حرفية فريق العمل.

وقررت شيراز، الحكم على الأغنية كمستمعة لافتة إلى أن الغناء بالنوتات العالية يسبب الشعور بالانزعاج. وأضافت أنها لم تشعر بالفرح عندما سمعت هذه النوتات العالية بل شعرت بالازعاج، مضيفة أن العمل رغم هذا جيد.

المصدر: نواعم