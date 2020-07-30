بعد عزل الحلانية بسبب زفاف أدى إلى انتشار كورونا .. ما مصير عاصي الحلاني وعائلته؟!

A + A -

بعدما غرّد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على حسابه عبر تويتر قائلاً "قمنا اليوم بعزل قرية "الحلانية" في قضاء بعلبك بعد ثبوت ٤٩ حالة ايجابية فيها. نهيب بالمواطنين الكرام وحرصاً على صحتهم، الإلتزام الكامل بإجراءات الوقاية"، تساءل البعض: هل عاصي الحلاني وعائلته يتواجدون في المنطقة المعزولة؟

بالفعل، تلتزم عائلة الحلاني بالعزل الّذي فُرض على مسقط رأسها، فنشرت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني "ستوري" ليلاً في المزرعة عبر حسابها عل تطبيق إنستغرام، وكانت قد أعلنت سابقاً أنه مكانها المُفضّل بالقول "شو بحب القعدة برّا بالليل".

كذلك صوّر الفنان الوليد الحلاني زاوية من جلسة عربية، وأشار إلى مكان تواجده كاتباً عبارة "مزرعة عاصي الحلاني". أمّا الفنان عاصي الحلاني فشارك متابعيه بمقتطفات من حفلة سابقة له وهو يغنّي أغنية "الأماكن" دون التعليق على الموضوع.