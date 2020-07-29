إطلاق نار على سيارة وديع الشيخ وإصابته!

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انتشرت في الساعات الماضية معلومات عن تعرّض سيارة الفنان وديع الشيخ لإطلاق نار كثيف من قبل مجهولين في الكرنتينا.

وتضاربت هذه الأخبار مع معلومات أخرى أشارت إلى أن الحادثة وقعت في الرويسات ونتج عنها إصابة وديع الشيخ بشظايا نقل على أثرها إلى المستشفى.

بدورنا، حاولنا الإتصال بوديع الشيخ للوقوف عند حقيقة التفاصيل المنتشرة لكن هاتفه بقي مغلقاً.

أمّا صفحة "وينية الدولة" على فيسبوك فنشرت فيديو يوثق حادثة تجمّع عدد كبير من الشبان في موقف أحد الابنية حيث أقدم أحدهم على الاعتداء على وديع الشيخ واطلاق النار على سيارته مما ادى الى اصابة الشيخ بجروح ورضوض.