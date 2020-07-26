جو أشقر: الله يصبرنا على العصابات.. وما في دولار بالجيبة

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فوشيا - احتفل الفنان جو أشقر منذ أيام، بافتتاح مطعم خاص به وذلك تزامنا مع الأوضاع السيئة التي تمر بها لبنان نتيجة انتشار جائحة كورونا.

أشقر كان عبر عن سعادته بعودة الحياة تدريجيا في بعض القطاعات إلى سابق عهدها على الرغم من أن خطر فيروس كورونا ما يزال قائما، لكنه يراهن هذه الفترة على وعي والمواطن واعتماد مختلف الإجراءات الوقائية التي كانت قد فرضتها سابقا وزارة الصحة.

ولكن لسوء الحظ ونتيجة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس الكورونا، فرضت وزارة الصحة اللبنانية قرارا يقضي بتوقف الملاهي الليلية ابتداء من 27 الشهر الحالي ولمدة أسبوع من تاريخه.

من جهة ثانية، أطلق الفنان اللبناني جو أشقر منذ فترة، عملاً جديداً على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ضجران وزعلان" من كلمات سمير نخلة، وألحان جو أشقر وتوزيع سليمان دميان، ومن إخراج جو بو عيد، في خامس تعاون بينهما حصيلة 11 سنة عمل جمعتهما.

وتم تصوير العمل في منزل جو بو عيد بقالب كوميدي فريد من نوعه، يحاكي يوميات جو أشقر في الحجر المنزلي، بين القراءة، ألعاب الفيديو، الطبخ، التعقيم وغيره، ولكن بطريقة ممتعة وعفوية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها جو أشقر أن يعرض في أعماله بعض المشاكل التي تعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع بطريقة طريفة يحاول من خلالها عرض بعض الحلول التي يمكن أن تخرجهم من الحالة النفسية السيئة التي يعانون منها.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان جو أشقر كان قد أطلق سابقا أغنية حملت عنوان "مصاري من وين؟"، هي من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان وقد صورها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج بهاء خداج.

وأراد جو أشقر من خلال هذه الأغنية تسليط الضوء على الوضع الصعب في لبنان وجواره ومعاناة الشباب خلال هذه الأزمة وعدم قدرتهم على الزواج في الوقت الحالي والمصاعب المادية التي يعانون منها.

"فوشيا" كان حاضرا خلال حفل الافتتاح الخاص بموسم الخاص، والتقى بالفنان جو أشقر الذي أكد بدوره أنه لا بد أن نكمل الحياة ونستمتع بوقتنا مع الحفاظ على أدنى سبل الوقاية، بالإضافة لحديثه عن مواضيع أخرى.