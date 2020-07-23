بالصورة - مارسيل خليفة: سلامة قلبك

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إنتشرت صباح اليوم صورة لمارسيل خليفة (1950) وهو يرقد على سرير داخل أحد المستشفيات، ليتضح أن الفنان اللبناني قد أجرى عملية قلب في أحد مستشفيات استراليا إثر تعرضه لأزمة قلبية، فنقل بشكل طارئ ليتلقى العلاج المناسب. وتبين بعد الفحوص وجود انسداد في شرايين القلب، مما توجّب خضوعه لجراحة تكلّلت بالنجاح. وفور إنتشار الصورة، راح المعجبون يتمنون له الشفاء العاجل وتلقى خليفة حملة دعم على صفحات السوشال ميديا التي تذكرت الفنان اللبناني وأعادت نشر مقاطع من حفلاته التي تقام سنوياً داخل المهرجانات اللبنانية وخارج أراضي بلده. يذكر أن خليفة كان أعلن قبل ثلاثة أشهر تقريباً، عن إصابته إبنه رامي بفيروس كورونا، ولاحقاً كشف عن شفاء إبنه.