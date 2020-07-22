مقدمة برامج مقتولة وعارية في أحد الفنادق!

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عُثر على مقدمة البرامج المختصة بالعلاج النفسي “آنا أمبارتسوميان” مقتولة وعارية داخل فندق خمس نجوم بالعاصمة الروسية موسكو، فيما فتحت الشرطة الروسية تحقيقاً لمعرفة أسباب وفاتها.



وأفادت قناة “REN TV” بأنه تم العثور على حقيبة يد سوداء على السرير بجانب جثتها العارية.



وبدوره، علَّق محامٍ روسي بأن القتيلة قد تعرضت للتهديد من قبل محصلي الديون الذين اتصلوا بها حتى 20 مرة في اليوم.



كذلك، اوضحت تقارير بأنه يتم فحص الجثة لتحديد سبب الوفاة كما عثر على حبوب غير موصوفة طبياً في غرفتها بالفندق، وسيتم تحليلها أيضاً.



يُذكر ان مقدمة البرامج الراحلة متزوجة من رجل أعمال يدعى رسلان ولديها قاعدة جماهرية كبيرة.