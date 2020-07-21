بعد إصابة الممثل اللبناني وووالدته.. توضيح من رئيس البلدية!

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أعلن رئيس بلدية بجة رستم صعيبي ثبوت في بيان، "اصابة والدة الممثل وجيه صقر بفيروس كورونا، فيما خضعت العاملة الاثيوبية لفحص اولي جاءت نتيجته سلبية، على ان يعاد مرة ثانية للتأكد من النتيجة. كما أجريت فحوصات لبعض مخالطي عائلة الممثل صقر وحتى اللحظة جاءت النتائج كلها سلبية".

وأوضح صعيبي ان "المنطقة ليست موبوءة كما يشاع والوضع تحت السيطرة والبلدية في جهوزية كاملة وتتبع مخالطي المصاب وطلبت من الاهالي التزام الحجر المنزلي. وتتابع الموضوع مع وزارة الصحة التي ستوفد فريقا الى البلدة الخميس لاجراء فحوصات pcr لنحو 40 مخالطا له".

واذ شدد على "ضرورة الالتزام بارشادات وزارة الصحة وعدم التخالط والحفاظ على المسافات الآمنة"، دعا الى "استقاء الاخبار من مصدرها الصحيح والرسمي اي البلدية ووزارة الصحة منعا للتسبب بأي حالة من الهلع".

من جهته، أكد مختار بلدة حاقل ان "لا صحة للأخبار المتداولة حول وجود إصابة بكورونا في البلدة، وانني على اتصال دائم بقائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري، كما ان خلية الازمة في بلدة حاقل هي العين الساهرة على راحة جميع قاطني البلدة على كل الاصعدة".